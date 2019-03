Facebook usa twitter para contar su mayor caída de la historia, ya resuelta

Fueron 14 horas de angustia para millones de personas que vieron cómo ni Facebook, ni Instagram ni Whastapp estaban disponibles. Una caída mundial que daña la imagen de Zuckerberg que no para de tener frentes abiertos. Es la mayor interrupción jamás sufrida por la red social. Paradójicamente, Facebook tuvo que recurrir a twitter para comunicar su caída y sus problemas. El apagón parece estar disminuyendo en las primeras horas del jueves.

Investigación criminal

La caída no es el único problema del gigante. La investigación criminal que tiene lugar en Estados Unidos sobre los acuerdos de datos que Facebook estableció con algunas de las compañías de tecnología más grandes del mundo ha dado un paso adelante y se han requerido los registros de dos de estas empresas. Un gran jurado del estado de Nueva York ha pedido los registros de dos de las empresas que confirman que estas se habían asociado con Facebook para obtener acceso a información personal de cientos de millones de sus usuarios de la red social, como han confirmado dos fuentes cercanas a las empresas al diario The New York Times.