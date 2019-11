Una microsoldadora recupera los preciados datos de iPhones que Apple no quiere arreglar

La estadounidense Jessa Jones, con un doctorado en genética molecular, no pensaba dejar su trabajo como profesora de biología para ganarse la vida arreglando microchips y cortocircuitos. Ahora se ha convertido en la líder de una comunidad de microsoldadores que crece a diario. Son reparadores que no solo cambian pantallas de teléfono rotas o baterías que no funcionan, sino que son como médicos que diagnostican y reparan problemas eléctricos diminutos en la placa base.