Mujeres del ámbito de la cultura, ciencia, filosofía, artes, oficios y activismo serán reconocidas con la presencia en el espacio público

Otro de los grandes cambios será en la denominación de la rotonda Manolo Vital, que pasará a incluir el nombre de Carme Vilà

BarcelonaQuince mujeres del ámbito de la cultura, ciencia, filosofía, artes, oficios y activismo serán reconocidas con la presencia en el espacio público de Barcelona, donde darán nombre a calles de la capital catalana para reivindicar su figura e ir "corrigiendo" un "claro desequilibrio histórico" en la representación femenina en la calle.

Mujeres como la fotógrafa Colita, las filósofas Hannah Arendt y Simone Weil, la pintora y fotógrafa Dora Maar, o las activistas sociales y vecinales Carme Vilà, Victoria Escrich, Mercè Comaposada, o las académicas Carme Ribé y Aina Moll darán nombre a estas nuevas vías.

Con estas propuestas, y durante el actual mandato, se han aprobado las nomenclaturas de 89 viales, de los cuales 51 son de mujeres, 22 de hombres y 16 dedicados a topónimos y otros. "El 58,30% de los nuevos espacios aprobados en este mandato llevan nombres mujer", ha destacado el Ayuntamiento de Barcelona.

El cambio en la rotonda Manolo Vital

Otro de los grandes cambios será en la denominación de la rotonda Manolo Vital, que pasará a incluir el nombre de Carme Vilà, pareja y compañera de lucha en el activismo vecinal que trabajó para la alfabetización de ancianas en el barrio de Torre Baró, tras la petición de la familia.

En el caso de Hannah Arendt, la concejalía de memoria democrática había propuesto un espacio en el barrio de Sant Genis del Agudell en honor a la filósofa y teórica política germano-estadounidense, reconocida por el análisis del totalitarismo y por el concepto "la banalidad del mal" tras el juicio a Eichmann.

En el barrio de la Trinitat Nova se ubica la calle Victoria Escrich Vidal, la activista vecinal implicada en la reivindicación ciudadana que reclamaba el derribo de las torres de la antigua prisión de mujeres de la Trinitat Vella, donde ella misma había sido encarcelada. La petición de otorgar el espacio la hace el gobierno del distrito y se situará la nueva vía entre la calle Palamós y la calle S'Agaró.

De Simone Weil a Aina Moll Marquès

En el distrito de Sant Martí estará la nueva plaza de Simone Weil, entre la rambla de Prim y la calle de Ferrer Bassa, en el barrio del Besós y el Maresme. La filosofa y activista Simone Weil reflexionó sobre la relación entre la atención, la compasión y la verdad, defendiendo la dignidad humana frente a la opresión.

En el barrio de Diagonal Mar y Front Marítim del Poblenou entre la avenida Diagonal y la calle de Selva de Mar se encontrará la nueva plaza de Carme Ribé Ferrer, bibliotecaria e investigadora que destacó por su labor en la difusión cultural y la bibliografía histórica del libro infantil en catalán. Su trayectoria profesional refleja el compromiso con el servicio público y la preservación del patrimonio bibliográfico.

En el barrio del Parque y la Laguna del Poblenou el nuevo vial entre las calles de Ávila y de Álava llevará el nombre de pasaje de Aina Moll Marquès, lingüista y filóloga mallorquina, impulsora de la normalización del catalán y directora general de Política Lingüística. Su labor fue clave para la defensa y promoción de la lengua catalana.

Más reconocimientos

Por otra parte, en el barrio de la Marina de Port, el ayuntamiento ha aplicado la Ley de Memoria Democrática para cambiar la denominación de la calle del falangista Aviador Ruiz de Alda, por la calle de Mercedes Núñez Targa, militante antifranquista y represaliada.

También se reconocen figuras como la del Padre Manel con unos jardines en Nou Barris o el artista y activista gitano Helios Gómez, en Sants-Montjuïc, y se da ubicación definitiva a denominaciones ya aprobadas con anterioridad, como los reconocimientos al periodista Manuel Ibáñez i Escofet, al sindicalista de Cipriano García, al doctor Moisès Broggi o al escritor Émile Zola.