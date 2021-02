Qué es DuckDuckGo y en qué se diferencia de Google como motor de búsqueda

La propia web de descarga del buscador deja clara su filosofía: "No almacenamos información personal. No te perseguimos con anuncios. No te rastreamos. Nunca.” Su oferta pasa por permitirte navegar como siempre pero con la garantía de bloquear rastreadores y mejorar la encriptación. Así, es posible buscar de forma privada con su app o extensión, añadir búsqueda web privada a tu navegador habitual o buscar en duckduckgo.com.

Eso sí, este motor de búsqueda no está libre de publicidad, si bien se trata de anuncios menos invasivos que, además, no se basan en tus búsquedas, ya que éstas no se registran. Acciones como el retargeting conductual o remarketing, una forma de publicidad dirigida en línea mediante la cual la publicidad está dirigida a los consumidores en función de sus acciones anteriores en Internet, no serían posibles en este caso. En otras palabras: si consultas el precio de un producto en Internet, éste no te perseguirá en forma de anuncio en cada web que visites.