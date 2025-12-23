La Policía ha descartado que se trate de un ataque "deliberado", aunque está investigando el incidente

Una mujer, de 56 años, ha sido detenida después de atropellar, este lunes, a una multitud en una localidad al este de la capital neerlandesa, Ámsterdam. La Policía ha descartado que se trate de un ataque "deliberado", aunque está investigando el incidente en el que hay nueve personas heridas, tres en estado grave.

"Nueve personas resultaron heridas, al menos tres de ellas de gravedad. A primera vista, no parece un ataque deliberado, pero seguimos investigando", ha señalado la Policía en su cuenta de la red social X.

El incidente ha tenido lugar en Nunspeet, a unos 70 kilómetros al este de Ámsterdam, alrededor de las 18.00 horas de este lunes, cuando una mujer al volante de un vehículo atropelló a un grupo de personas congregadas con motivo de un desfile.

La conductora, una mujer de 56 años originaria del municipio y que también ha sufrido heridas leves, se encuentra detenida. Además de la Policía, se han desplegado efectivos de bomberos, sanitarios y servicios de emergencia.