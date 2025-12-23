Zoe Armenteros 23 DIC 2025 - 11:05h.

Donald Trump: "Serán los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido"

Las excentricidades de Donald Trump marcan el rumbo diplomático: el Despacho Oval recuerda cada vez más a un salón del trono

Las ideas de Trump son a su imagen y semejanza: exageradas, pero sobre todo doradas. Así será los nuevos barcos de guerra de la Marina estadounidense, "los más grandes, los más rápidos" para "infundir temor a nuestros enemigos". Lo mejor es que, además, llevarán su nombre, Clase Trump y serán construidos en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, desde su residencia en Mar a Lago, Florida, ha presentado su proyecto de barcos de élite acorazados al que destinará más de 22.100 millones de euros (26.000 millones de dólares). Junto a su secretario de guerra, Pete Hegseth, Trump dijo sin sonrojarse: “La Marina de Estados Unidos liderará el diseño de estos barcos junto conmigo porque soy una persona muy estética”, según cita la CNN.

"Es un gran honor como comandante en jefe anunciar que he aprobado un plan para que la Armada comience a construir dos nuevos buques de guerra muy grandes (...). Van a ser los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido", ha asegurado Trump en una rueda de prensa desde Palm Beach, Florida junto a imágenes de su proyecto.

Estos buques "de última generación" serán "los barcos más letales". "Serán los primeros de una nueva clase de buques de guerra que se fabricarán en los próximos años", ha confirmado, tras enumerar que estarán equipados con "misiles del más alto nivel”, armas hipersónicas y los “láseres más sofisticados del mundo”.

El objetivo de la flota dorada de Trump: mantener la supremacía militar estadounidense y revitalizar la construcción naval

La Armada construirá inicialmente dos buques de lo que ha denominado como "clase Trump", seguidos por ocho más, aunque el republicano ha afirmado que se prevé la construcción de una veintena; cada uno pesará entre 30.000 y 40.000 toneladas y "ayudarán a mantener la supremacía militar estadounidense, revitalizarán la industria de construcción naval estadounidense e inspirarán miedo en los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo".

Las nuevas naves deben ser construidas rápidamente y ha asegurado que se reunirá la semana próxima con las empresas contratistas de Defensa en Florida para abordar cómo acelerar el calendario de producción. El plan de Donald Trump incluye además mejoras en los astilleros y la construcción de tres nuevos portaviones, hasta ahora la pieza clave de las flotas estadounidenses, así como destructores y al menos 12 submarinos.

Trump ha destacado el valor de esta iniciativa porque además permitirá crear puestos de trabajo en Estados Unidos y ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial, el país tenía capacidad para construir cuatro buques al día. "Es una tragedia", ha lamentado.

Los barcos “Clase Trump”, con los que ya fantasea el presidente estadounidense formarán parte de la nueva “Flota Dorada” que ha ordenado para la Marina, destinada a contrarrestar a China y otros adversarios reales o imaginarios.