En paralelo, en los últimos días, los datos mensuales de enero de este año del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo escenifican un panorama no mucho mejor para 2021, con casi cuatro millones de desempleados registrados, sin contar los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo ( ERTE ), lo que se traduce en un total de 3.964.353 españoles sin empleo .

No obstante, el interés por una ocupación en tecnología, dada las buenas perspectivas laborales en este sector, va creando cada vez más adeptos en nuestro país. Según los expertos de KeepCoding, centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, la mala situación laboral que deja la pandemia y la proliferación de la formación online han supuesto un importante crecimiento de alumnos en sus bootcamps especializados en formación tecnológica , como Desarrollo web, Mobile, programación desde cero o ciberseguridad.

Debido a la alta empleabilidad en el área tecnológica y el aumento de profesionales interesados en ocupar esta demanda, los expertos de KeepCoding han analizado los factores que explican por qué se trata de un sector donde no existe el desempleo:

● Trabajo en remoto: el coronavirus ha traído la expansión del trabajo en remoto, para muchos sectores y empresas incluso por primera vez. Una nueva modalidad que hace desaparecer notablemente las limitaciones a la hora de encontrar un puesto de trabajo porque las fronteras físicas se diluyen. Sobre todo, en los perfiles tecnológicos, donde el carácter presencial del trabajador no suele ser un requerimiento. De hecho, el mercado europeo representa un tercio del talento IT (Information Technology) internacional, por lo que es un buen lugar para la búsqueda de empleo IT, que se podría desarrollar desde cualquier punto del continente y el mundo.