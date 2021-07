Los videojuegos protagonizan la nueva exposición de CaixaForum Madrid

No solo los jugadores han experimentado en primera persona los cambios de esta potente industria: muchas de las aplicaciones que hoy se usan en móviles, como Google Maps o Tinder, contienen mecánicas que surgieron en los videojuegos, explica Luca Carrubba, comisario de la muestra. “Los videojuegos se han colado en el riego sanguíneo de nuestra sociedad, cuando usamos nuestro móvil, estamos jugando”, resume el comisario.

En uno de las salas de la muestra, “Homo Ludens” agrupa una serie de ejemplos de la nueva y potente producción independiente, lo que denomina “los márgenes”, que ha surgido en la industria con autores independientes y estudios pequeños. Uno de los ejemplos seleccionados es “Lyla and the Shadows of War”, un videojuego que acerca el drama de la guerra en Gaza. “Hoy en día el estereotipo de lo que es un videojuego tiene poco que ver con lo que se esta haciendo en estos márgenes”, dice Carrubba.