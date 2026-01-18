El tren de Iryo ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz (Córdoba) y ha invadido la vía contigua

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba: hay cinco muertos, varios heridos y atrapados

Los dos últimos vagones del tren de Iryo que hacía el trayecto Málaga-Pta de Atocha son los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados, según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

Según un viajero, se sintió "como un terremoto"

El tren de Iryo, en el que han fallecido varias personas, ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz (Córdoba) y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.

Jiménez ha explicado que el tren LD AV Iryo 6189 salió de Málaga a las 18.40 horas con destino a Atocha y que a las 19.45 horas se sintió como "un terremoto" en todos los coches -el viajaba en el primer vagón-.

La tripulación pidió sanitarios entre los viajeros

Ha explicado cómo "inmediatamente" por megafonía la tripulación preguntó a los pasajeros si entre ellos había personal sanitario para ayudar a los heridos que había en los dos últimos vagones, uno de ellos volcado de lado sobre las vías y con los cristales rotos.

Los viajeros fueron saliendo hacia el apeadero de Adamuz, mientras la tripulación cogía martillos para romper las ventanas y ayudar a la gente a salir de los vagones descarrilados.

Jiménez observó también cómo había gente sobre el último vagón para intentar sacar a heridos que estaban en el interior.