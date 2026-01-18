Se ha dado preaviso al Hospital de Andújar y al Hospital Virgen del Rocío para que estén activados y con recursos preparados

Adif habilita el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de los afectados por el accidente ferroviario

CórdobaLa Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Además, se ha dado preaviso al Hospital de Andújar (Jaén) y al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, para que estén activados y con recursos preparados, en "coordinación permanente", por si es necesario derivar pacientes.

Un puesto médico avanzado se ha instalado en el edificio técnico de Adif, donde se va a realizar el triaje de los heridos, una atención sanitaria inicial y la estabilización de los afectados antes de su traslado a los hospitales.

Los recursos desplegados hasta el momento por la Junta son: cuatro dispositivos de cuidados críticos; seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales y cinco de transporte programado; y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la sala de emergencias y con un "ajuste dinámico de recursos según la evolución", ha informado la Junta.

El foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno con atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales, mientras se están incorporando el resto de las unidades del 061.

Madrid ofrece sus hospitales y equipos de 112 para atender a víctimas del descarrilamiento

La Comunidad de Madrid ha ofrecido a la Junta de Andalucía los hospitales de su red pública y los equipos del Summa112 para atender las víctimas del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) y ha desplegado equipos de apoyo en la estación de Atocha para acompañar a los familiares de los viajeros.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su cuenta de X que los hospitales y equipos de emergencia de la región están pendientes de la situación en Córdoba tras el "trágico" descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que de momento se ha cobrado cinco víctimas mortales.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, en su cuenta de X, Samur-Protección Civil también se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y se ha desplazado a la estación de Atocha con un psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de los pasajeros de los dos trenes afectados.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado en X que su gabinete está prestando la "máxima atención" para "dar respuesta ante el accidente ferroviario". "Desde la Delegación del Gobierno de Madrid prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia".