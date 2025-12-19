Miguel Salazar Madrid, 19 DIC 2025 - 20:34h.

La novena edición de la cita mallorquina tendrá lugar los días 12 y 13 de junio de 2026, en el recinto Mallorca Live de Calvià

Mallorca Live ha desvelado las nuevas confirmaciones del cartel de su 9ª edición. El evento cultural y musical más importante de las Islas Baleares volverá los días 12 y 13 de junio de 2026 al recinto Mallorca Live de Calvià. El año próximo, el festival evoluciona con dos jornadas de pura energía, una gran Closing Party encabezada por el DJ francés David Guetta que situará a la isla en el epicentro de la escena internacional y una experiencia mejorada, poniendo el rumbo hacia su 10º aniversario.

Grandes nombres internacionales como Cypress Hill, The Prodigy y The Libertines, y una ecléctica escena nacional representada por Belén Aguilera, Dani Fernández, La Plazuela, León Benavente, Lia Kali, rusowsky, Standstill y Ultraligera, entre otros, se unen al cartel y se suman a las actuaciones ya anunciadas de Aitana y Viva Suecia.

Las diferentes opciones de entrada que ofrecerá el festival en 2026 (General, VIP, Terraza, Golden y Premium) están a la venta desde 65 euros en la web del evento y en la ticketera oficial del festival -entradas.com-.

Más experiencias, más calidad, más Mallorca

En su novena edición, Mallorca Live se prepara para una nueva era, rumbo hacia su 10º aniversario, con una propuesta más concentrada y cuidada y un nuevo evento de cierre que lo proyecta internacionalmente.

Se condensa en dos intensas jornadas el mismo presupuesto para contratación de artistas de tres días, apostando por un cartel de primer nivel con una planificación de horarios para evitar que se solapen los cabezas de cartel, garantizando que el público pueda disfrutar de todos los grandes nombres sin prisas ni pérdidas. El evento mantiene su ya clásico horario de 18:00 a 04:00, para disfrutar de los mejores atardeceres y amaneceres musicales en un recinto que conserva su aforo máximo de 25.000 asistentes por día para asegurar la comodidad de todos.

En 2026 Mallorca Live ofrecerá además una experiencia mejorada en el recinto con nuevas activaciones, nuevas zonas (Terraza y Golden) que se suman a la Premium y a una renovada zona VIP y dos nuevos conceptos de escenario.

Su compromiso con la vida cultural y musical de la isla continuará con actividades paralelas en lugares icónicos y emblemáticos que harán vibrar Mallorca más allá del recinto del festival de martes a domingo. Por último, una gran Closing Party en el recinto pondrá el broche de oro a la edición el domingo 14 de junio. Con más del 50% del aforo vendido, las entradas para la Closing Party están a la venta en la web del festival.

La mejor electrónica en el escenario La Plaza

Desde los inicios del festival, la electrónica ha tenido un lugar especial en su programación y, desde la pasada edición tiene un emblemático punto de encuentro en el recinto: el Escenario La Plaza.

En 2026 se refuerza esta apuesta con mejoras artísticas, técnicas, visuales y de sonido para convertir La Plaza en uno de los espacios más inmersivos de todo el recinto, que acogerá destacados nombres del mundo de la música de baile.

Los primeros confirmados son el versátil DJ madrileño Dark Places para el viernes 12 y Adriatique –uno de los dúos de DJ y productores más consistentes de la escena house y techno– la DJ, cantante compositora y productora suiza de electrónica melódica Natascha Polké y el reputado productor español y fiel aliado de John Talabot, Pional, para el sábado 13.