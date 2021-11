Pero es que ya en aquel anuncio de principios de año, las críticas le llovieron al youtuber por todos lados y, precisamente por eso, Willyrex decidió aparcar su proyecto hasta encontrar una empresa con la que conseguir generar esos activos de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. A principios de este mes escribía en su cuenta de Twitter: "Los que preguntais sobre mis NFTs... no es que no os enterarais, sino que nunca los llegué a sacar. Me cayó tanto hate que me di cuenta de que era demasiado pronto. Desde entonces he estado trabajando en buscar una plataforma donde sea 100% ecofriendly".