Una de las cosas que más ha sorprendido a Isa Pantoja es el hecho de que Kiko Rivera haya dicho públicamente que ha encontrado las supuestas pertenencias robadas de Francisco Paquirri en Cantora. La concursante de 'La casa fuerte 2' decía no haberse enterado, pero añadía que no comprendía que el DJ lo haya hecho público sabiendo las consecuencias que eso puede acarrearle a su madre, Isabel Pantoja.

"Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre. Cualquier adjetivo pero eso no me lo esperaba para nada. Porque no solamente es lo que cuenta, es lo que viene después. Decir quiere hay pertenencias cuando no deberían estar. Es muy fuerte", decía.

No obstante, empatizaba con el dolor que podía haber sentido su hermano en aquel momento. "La verdad es que yo según lo que ha contado él de que fue al cuarto y vio los trajes... Me pongo en su situación y la entiendo pero para mí la forma de hacerlo podría ser presentándose en Cantora y nadie le va a prohibir la entrada. Y mi madre podría haberle llamado y haber parado esto", explicaba.

¿Pero estuvo Isa ese día en Cantora? La concursante confirmaba que sí y aseguraba que había notado a su hermano raro, pero que había hablado con Asraf y no con ella de otro asunto que nada tenía que ver. Además, confesaba que ella no había entrado a la habitación del torero: "El dos yo estaba allí. Ese cuarto no se abre para nada. Yo entré con 5 años y fue cuando le vi a Paco. Bueno, eso fue lo que dije yo. Pero no he vuelto a entrar en ese cuarto porque mi madre no dejaba que nadie entrase".