Cristini, entre lágrimas: "Tenía miedo a que me dijera que 'no' desde el principio"

Cristini Couto ya se abrió en canal años antes de ‘La casa fuerte’. En aquella ocasión no había ‘Espejo del alma’, pero eso no fue impedimento para que la modelo hablara de su pasado con total sinceridad, destapando ante la audiencia de ‘MyHyV’ el secreto que había estado guardando durante semanas.

La mañana más sincera de Cristini Couto en 'MyHyV'

Había tenido dos citas de lo más pasionales con su tronista, José Luis Bermell, y después de su último beso quiso sincerarse con él: “Fui una chica transexual y hoy soy una mujer completa”, dijo la ahora participante de ‘La casa fuerte’ después de semanas en el programa.

La brasileña aseguró que estaba “muy orgullosa” y que no se avergonzaba de nada, pero que hasta el momento lo había mantenido en secreto para que su tronista le diera una oportunidad: “Quería que me conociera como persona y como soy, antes de conocer mi pasado”, dijo la pretendienta. "Tenía mucho miedo de que me dijera que 'no' desde el principio", añadió.

José Luis Bermell, que por aquel entonces reinaba en el trono de ‘MyHyV’, se mostró bastante “decepcionado” con Cristini y explicó el motivo: “Lo primero que he pedido siempre es que una chica sea sincera, que vaya de frente y que no me oculte nada (…) Es algo que debería haberme contado desde el principio”, explicó.

El que meses atrás había sido pretendiente de Gala Caldirola aseguró que se sentía “engañado, no, engañadisímo y decepcionado”: “Creo que deberías habérmelo dicho y que yo hubiera tenido la opción de decidir si te quería conocer”, explicó José Luis ante una emocionadísima Cristini.

La decisión de José Luis Bermell con Cristini Couto

Aquel día de octubre de 2012, José Luis Bermell decidió que Cristini Couto dejara de ser su pretendienta: “No quiero que se malinterprete, pero veo cosas que no me cuadran y cosas ocultas”, dijo el tronista.

Espero conocer a alguien especial que me quiera como soy y que me entienda

Cristini Couto, bastante emocionada, aceptó la decisión y quiso decir unas palabras antes de marcharse de ‘MyHyV’: “No hay ningún problema, me voy con la cabeza levantada y muy orgullosa… Esperando conocer a alguien especial que me quiera como soy y que me entienda”, explicó.