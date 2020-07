Gala 10 (12/07/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Rafa Mora e Iván han tenido por fin la oportunidad de hablar y solucionar sus diferencias. El colaborador aprovechó la ocasión para recriminarle a su amigo su actitud con Macarena. "Pensaba que mi relación con Macarena iba a ser diferente. También te diré que a mí no me ha hecho nada malo. Lo que pasa es que eligió un bando desde e principio y me ha decepcionado cuando me han insultado y no me he a apoyado cuando yo la he apoyado y he discutido con Labrador y Oriana por defenderla y ha sido imposible", le ha dicho Iván.