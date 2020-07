Rafa Mora salda sus cuentas pendientes con Iván y protagoniza un tenso enfrentamiento con Oriana: "Me río en tu cara"

La venezolana ha hecho estallar al extronista recordándole la infidelidad de Macarena

Rafa Mora e Iván han tenido por fin la oportunidad de hablar y solucionar sus diferencias. Según Leticia Sabater, cuando Iván estaba en un bar con Macarena, Cristian y Rafa Mora antes de entrar al programa, el jerezano aseguró que iba a simular una relación con Oriana a pesar de que ésta le daba asco. Por otro lado, Iván aseguraba que se había enterado de algo dentro de 'La casa fuerte' que debía contarle a Rafa Mora para que tomara cartas en el asunto y decidiera si continuaba o no con su relación.

Por esta serie de razones, Rafa Mora ha hablado en directo con 'La casa fuerte' y ha podido hablar con su amigo Iván. "Pensaba que mi relación con Macarena iba a ser diferente. También te diré que a mí no me ha hecho nada malo. Lo que pasa es que eligió un bando desde e principio y me ha decepcionado cuando me han insultado y no me he a apoyado cunado yo la he apoyado y he discutido con labrador y Oriana por defenderla y ha sido imposible", le ha dicho el jerezano.

"Iván para mi eres un amigo y a mí también me ha decepcionado ver vuestra relación. Pensaba que teníais una bonita amistad, me hubiese gustado que os hubierais unido más y terceras personas no se hubieran metido en la relación", ha respondido el extronista. Además, el colaborador ha desmenetido que Iván hubiera dicho que Oriana le daba asco. "Creo que fue por una discusión que tuvisteis que Cristian escuchó", ha aclarado.

Además Iván le ha asegurado a su amigo que tenía algo muy importante que contarle a su amigo. "Tengo una cosa muy importante que contarte, no lo voy a hacer públicamente porque te quiero", le ha confesado. "Si me quieres no puedes dejar la sombra de la duda y dejar que toda España especule", le ha pedido él.

"Labrador me ha dicho que cuando supuestamente Macarena te fue infiel no fue solo una vez y hablaba por teléfono con ese chico mientras que un amigo de Labrador lo llevaba en coche a con una botella de champagne", ha terminado contando Iván.

"Gracias por la información, por creerte a Labrador y por exponer esto públicamente cuando tú sabes que esto no tiene ni pies sin cabeza. Lo que atañe a tu relación, a la anterior o alas que vengan las haré en privado porque eres mi amigo", ha respondido Mora.

"Es lo que él ha intentado, pero tú se lo ha exigido, eres muy listo y le quieres dejar mal ahora", ha intentado defender a su pareja Oriana. "Jama he dejado mal a mi amigo, la que le ha dicho que ojalá se muera, que es una mierda de tío, y no te da para mantener una conversación y por eso huyes, eres tú", le ha dejado claro Rafa Mora.

"No pagues tus frustraciones conmigo, que no se te olvide que esta chica te puso los cuernos y tú llorabas delante de toda España. Fue ella la que te dejo mal públicamente delante de toda España y tú llorabas", le ha recordado Oriana. Ha sido entonces cunado Rafa Mora ha rescatado una de sus frase más míticas de su etapa en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para responder a la venezolana. "Uahahahhahaha, Uahahahhaa, me río en tu cara", ha zanjado.

Las cosas no han sido más tranquilas en plató para Rafa, quien ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Sofía Suescun. El colaborador se quejaba del trato que recibía sus novia Macarena tras ser llamada "chufa de pareja" por Labrador.

Ojalá fuera individual el voto y veríamos si la chufa es ella o si la mierda es él. Si yo soy su pareja y hago todo por ella y cuando voy a votar Casa Labrador me entra repelús, me entran escalofríos por el cuerpo. "¿Hay derecho a esto? A Yiya se le dijo en su día. ¿No hay cojones aquí para decirle que dejen de decirle tonterías y de humillarla de esa manera? ¿No hay narices para poner fin a esto?", ha preguntado enfadado.