Gala 11 (16/07/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Por otro lado, Oriana malmete entre Iván y Rafa Mora tras su conversación. En la pasada gala, Iván pudo hablar en directo con su amigo Rafa Mora. El jerezano aseguró que se había enterado de una cosa que tenía que contarle al valenciano, sin embargo le dijo que se lo contaría en privado "porque le quería". "Si me quieres no puedes dejar la sombra de la duda y dejar que toda España especule", le pidió él.

"Labrador me ha dicho que cuando supuestamente Macarena te fue infiel no fue solo una vez y hablaba por teléfono con ese chico mientras que un amigo de Labrador lo llevaba en coche a con una botella de champagne", desveló Iván. Molesto, Rafa Mora reprendió a 'El pollito' por haber dado esa información públicamente, lo que le provocó un gran enfrentamiento con Oriana.