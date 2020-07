Macarena rompe a llorar tras las románticas palabras de Rafa Mora: "Eres mi ganadora moral"

"Te quiero porque tienes los mejores valores que se puede tener", ha dicho ella

Rafa Mora ha recibido a su novia en plató con unas preciosas palabras: "Cariño que lo has hecho genial, para mí eres la ganadora moral sin duda, lo has demostrado siempre, una clase un saber estar, que sepas que lo has hecho genial y estoy muy orgulloso de ti. Ojalá pudiese abrazarte de verdad. Que ha sido la niña nueva, la novata de la casa pero has estado a la altura. En otro tipo de reality se hubiese premiado, como a Jorge en 'SV'. No era tu reality, nos equivocamos, entraste a una casa de locos, pero nada, no lo sabíamos", ha comenzado a decir haciendo llorar a Macarena. "Te has encontrado sola, pero te ha apoyado en Leti y Yola, en ocasiones Maite, que te tendió la mano. Además…¡He aprobado con notable elevado, que soy universitario, el año que viene empiezo!", le ha anunciado.

"A mí me han hecho de todo pero siempre he querido mantener la educación que me han dado mis padres. Y en cuanto a lo que dijo Oriana de como Rafa trata a las mujeres, me hace sentir la mujer más especial y más bonita del mundo, me cuida, me ama, me protege, cada día de la vida, estoy orgullosa de ti cariño, te quiero porque tienes los mejore valores que se puede tener", ha respondido ella haciendo emocionarse también a su pareja.

Además, la concursante se ha pronunciado sobre su mala relación con Labrador: "Me lo ha hecho pasar muy mal, incluso el vestido que me iba a poner hoy me lo ha manchado echándome un refresco de cola en la mochila". "Me parece buena chica pero no puedo estar con una persona que se ríe cuando otras personas se ríen de mí. Ella dijo que no quería ir conmigo el primer día y yo dije que sí", ha respondido el de 'Gandía Shore'.