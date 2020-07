Trío amoroso a la vista: María Jesús 'seduce' a Cristian y Labrador en la fiesta de Fani

La concursante se acercó a Cristian en un momento de la noche para dejarle claro que "no tenía ningún problema con él", a pesar de que su convivencia con Maite cada vez es más complicada.

Juani entra en acción: "¡María, tu no eres la protagonista!"

Sin embargo, Juani, a la que no le estaba gustando nada la situación, decidió intervenir: ¡María, tú no eres la protagonista!".

Cristian: "María Jesús quiere acostarse conmigo"

Pero sí lo era. Cristian, convencido de que María Jesús estaba rendida a sus encantos acudió a Leticia y Yola para anunciarles que "quería irse a la cama con él". "No me lo creo", dijo Leticia, "Eso es mentira".

Nada más lejos de la realidad, María Jesús seguía disfrutando de la fiesta junto a Labrador. "No te pongas celoso", le dijo a Cristian que observaba con recelo como Labrador le dedicaba una canción: "Dedícame tú tambén tu amor. Él tiene planta, educación, ha conquistado a mi madre... son valores que tienes que demostrar".

María Jesús: "Maite manipula a Cristian, cuando está solo es alegre y divertido"

Ante tanto pretendiente, Sonsoles preguntó en directo quién era el elegido: " ¿Quién te gusta más, Cristian o Labrador?" . María Jesús muy sonriente enseñó su anillo: "Parto de la base de que no puede ser".

La pulla a Maite Galdeano no quedó ahí: "Ella lo manipula de tal forma que ese chico no se deja estar, así que me alegro de que esa noche disfrutara"