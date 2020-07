La felicitación de Maite y Cristian a Sofía Suescun acaba con una 'regañina': "A buenas horas"

Sofía Suescun ha cumplido 24 años separada de su madre, Maite Galdeano, y de su hermano, Cristian Suescun. Pero ellos no se olvidaron de una fecha tan señalada. Sofía, de hecho, ha sido lo que ha acercado a los participantes de 'La casa fuerte'.

En la última gala, vimos unas imágenes muy duras de Maite cargando contra su hijo . Le llegó a decir que no le deseaba a ninguna mujer "lo que tiene en casa" . Cristian no pudo contener las lágrimas y amenazó con abandonar el programa.

La crudeza del discurso de Maite fue tal que Jorge Javier se vio obligado a intervenir aconsejándole que debía de demostrarle más cariño a su hijo. "Creo que ves a un chico con el que no te llevas mucha diferencia de edad y que eres una mujer moderna. Pero te has olvidado de algo importantísimo, de que eres su madre ", le señaló el presentador.

"Ni que le hubiera abandonado. No saben los disgustos que me daba. Y los hijos por mucha educación que les des te salen diferentes. La Sofía es recta y él no. Siempre que venía a casa discutíamos mucho", aseguraba.