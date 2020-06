Un comentario de Iván sobre Cristina desata los celos de Oriana: “Me pareces un baboso”

“ Me parece de baboso, ¡qué asco! ”, decía Oriana todavía en la prueba mientras escuchaba las bromas de sus compañeros. “Me parece de ser muy baboso porque encima lo dice por detrás, no tiene huevos a decirlo delante de mí”, le contaba ya después de la prueba a sus compañeros.

“Es que me da asco, un tío que ni siquiera se acerca a pedirme perdón sabiendo que me ha molestado. Se cree que es gracioso y hace el gilip*** porque sabe que la ha cagado. A mí me gusta estar con gente de categoría, con gente top no con gente de top, no con gente de barrio, eso es de barrio bajo”, continuaba Oriana visiblemente enfadada. “¿Pero dónde tiene el cerebro este chico en el culo? Porque definitivamente no le llega el agua al tanque”, decía.