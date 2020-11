El cumpleaños de Samira en ‘La casa fuerte’

La emocionante carta de su familia

Samira habla de la muerte de su madre

“Cuando falleció en 2012 yo estaba en Ibiza trabajando y llevaba meses sin verla (…) Pero no ha habido ni un solo día en el que yo haga colgado con mi madre sin decirle que la quería (…) Ella murió sabiendo que su hija la quería mucho. En ese aspecto, no soy nada fría (…) Fue muy duro para mí (…) Después de los años que han pasado, no hay ni un solo día que no la recuerde y la tenga presente. Hablar de ella es mi debilidad. Creo que nunca dejamos de necesitar a nuestros padres. Estoy orgullosa de la mujer que me hizo, de los valores que enseño porque soy todo lo que soy gracias a ella. Ella sabe que la quiero con todo mi corazón y que no hay día que no la necesite. Realmente esto no lo superas nunca, te acostumbras a vivir con ella”, confesó llorando afectada.