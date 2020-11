Mónica se posiciona en la guerra Pantoja

Para Mónica, Kiko ha sido desmesurado en las críticas hacia su madre y no ha pensado en el daño que le puede estar haciendo. “Isabel será lo que quieras, pero es tu madre Kiko, yo he estado con ella tres meses y he conversado con ella de muchas cosas... y creo que esta no era la forma de solucionarlo”, escribió en Twitter tras la primera entrevista de Kiko en ‘Lecturas’.