Naomi estalla tras las críticas por sus escenas de sexo con Napoli: "Tengo sentimientos"

En el vídeo, la valenciana ha recordado que mientras estaba en el programa solo veía las imágenes que le proyectaban en la tablet y no fueron de Adrián arrepentido, sino de su novio besando a Keyla, por lo que no entiende por qué le insultan y la consideran poco empática. Naomi ha ido más allá y ha confesado que no llega a comprender por qué la critican en general a través de las redes sociales: "Pili, tu vecina del quinto la que le ha puesto los cuernos a Paco y tú no vas a Instagram a decirle que es una escoria, pues lo mismo, yo podría ser Pili, tu vecina, y tengo sentimientos como ella".