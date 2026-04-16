Rocío Molina 16 ABR 2026 - 12:34h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha desaparecido tras dejar un preocupante mensaje después de un desencuentro con su exnovia

La historia de superación de Adrián Rodríguez tras su paso por el centro de rehabilitación: "Siento ganas de vivir"

Compartir







Adrián Rodríguez se ha situado en el foco mediático tras dejar en redes un preocupante mensaje y después desaparecer. El exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra en paradero desconocido y no ha dado más señales después de una publicación en redes con la que ha desatado todas las alarmas. Tras salir recientemente de estar cuatro meses ingresado en un centro de rehabilitación por sus adicciones, el intérprete de 'Los Serrano' y 'El Chiringuito de Pepe' parece que vuelve a atravesar problemas personales.

El intérprete de 37 años mantiene en vilo a sus seguidores tras sus últimas palabras que compartió en Instagram y que poco después eliminó. "¿Alguien puede ayudarme? Mi expareja me ha dejado en la calle", escribió y varios usuarios guardaron y provocaron la posterior respuesta de la que Adrián Rodríguez hace alusión como su ex.

PUEDE INTERESARTE Adrián Rodríguez se reinventa como monitor de pisos tutelados: su nueva etapa y proyecto personal

Tras las declaraciones del actor, quien pedía ayuda porque, según él, su exnovia, le había echado de casa, la historia ha cambiado con la entrada de Naiara. La joven que ha sido la ilusión del exconcursante de 'Supervivientes' en esta última temporada ha sido muy clara al respecto:

"Se fue por su propio pie con su maleta a las 11 de la noche, ya sabréis a dónde. Se presentó a las 5 de la mañana liándomela en la calle, despertando a los vecinos. Me insultó, seguía chillando", ha escrito a través de sus historias de Instagram.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con estas palabras, la joven ha desmentido la versión del actor y, aunque ha sido tajante con la decisión de no abrir las puertas de su hogar sí que ha mostrado preocupación por la situación actual de Adrián Rodríguez. "Necesita ayuda, a mi casa no volverá después de todo. Os lo aclaro para que no me mandéis mensajes preguntando si le echado a la calle porque no es así

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras este cruce de mensajes no se ha sabido más del actor de 'Los Serrano' y el 'Chiringuito de Pepe' y la preocupación se ha disparado más tras la incertidumbre y miedo de su propio padre que ha intervenido en público en un programa de televisión. Asegurando que, a día de hoy no tiene "ni idea de dónde está", la sola idea de que haya recaído en sus adicciones le da pavor tras conocer su último mensaje y lo que ha pasado entre él y su exnovia.