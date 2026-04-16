Lorena Romera 16 ABR 2026 - 10:06h.

El hijo de Mar Flores rompe a llorar al enterarse de que el bebé que espera con Alejandra Rubio es una niña

La hija de Terelu Campos comparte unas fotos embarazada junto a Carlo Costanzia tras anunciar que esperan su segundo hijo

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han desvelado el sexo del bebé que están esperando. Un vídeo de lo más tierno en el que la pareja -que ya tienen un hijo en común, Carlo, de 1 año y 4 meses- comparte públicamente uno de los instantes más esperados de todo el embarazo. Tanto es así, que el italiano no ha podido evitar romper a llorar al descubrir el sobre que revelaba la información. Unas primeras palabras contenidas, cargadas de emoción, que demuestran que los futuros papás viven una etapa de lo más dulce.

Lejos de celebrar el típico gender reveal cada vez más común entre los influencers, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han decidido hacer partícipes a sus seguidores de este momento de una forma mucho más íntima y personal. Tal y como lo han vivido ellos. La escritora, que va a publicar su primera novela el próximo mes de mayo, ha preparado un sobre que contenía la gran sorpresa para su chico.

"No me lo puedo creer"

Ella ha sido quien le ha invitado a sentarse con ella en el sofá. Al abrir el sobre y asimilar el contenido, el actor ha reaccionado con total espontaneidad: "Hostia, no me lo puedo creer", han sido sus primeras palabras. "Es una niña", ha comentado, en un tono entre sorprendido y emocionado. Después, el italiano no ha podido contener las lágrimas. Un momento de lo más emotivo en el que la pareja no ha dejado de abrazarse y dedicarse todo tipo de caricias.

Y es que, según explica la que fuera colaboradora de 'Vamos a ver', la noticia de que el bebé que está en camino sea una niña ha sido algo que les ha pillado completamente desprevenidos. Ellos apostaban a que era un niño. "No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados pero… Tus papis te esperan, pequeña", ha escrito la creadora de contenido a través de su perfil de Instagram.