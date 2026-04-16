Miguel Salazar Madrid, 16 ABR 2026 - 18:33h.

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Adrián Rodríguez, el actor reconocido por su papel en series como Física o Química, ha sido detenido en Málaga tras protagonizar un altercado con la policía. Así lo hemos podido saber de primera mano en 'El tiempo justo', donde el periodista Álex Álvarez ha avanzado todos los detalles del suceso.

"Ha sido detenido por un altercado con la policía en la estación María Zambrano de Málaga. Se encuentra detenido en las dependencias policiales en Málaga", asegura el informador desde la ciudad andaluza.

Su detención se produce tras luchar contra sus adicciones

La noticia se conoce meses después de que Rodríguez saliese de un centro de rehabilitación para dejar su problema de adicciones. Sin embargo, según explica el periodista, el actor ponía rumbo de nuevo a solucionarlo de una vez por todas, ya que "todavía no estaba curado".

Su padre también ha señalado en varios medios de comunicación que se encuentra "en una situación delicada" y que lo está pasando "mal" durante su detención.

Además, su detención se produce después de el propio Adrián Rodríguez denunciase en sus redes sociales que su expareja le había echado de su casa, algo que ella ha negado tajantemente al programa de Telecinco.