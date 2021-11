Durante la fiesta, Sabela fue a bailar con Álvaro y él parecía un poco ausente, por lo que ella intentó que le contara la razón. “Estoy pensando en las imágenes que mi novia puede ver”, confesó Álvaro. Pero luego se olvidó de Rosario y comenzó a tontear: “Que tú me parezcas guapa no significa que yo vaya a tener algo contigo”. Sabela dijo que a veces intentaba mantener las distancias para no agobiarle, pero él no parece nada molesto cuando ella está cerca.