Arranca una nueva edición de 'La Isla de las Tentaciones' y nos enfrentamos a la más fuerte de todas. Eso hemos podido ver desde el minuto 1 de su emisión, cuando vimos que las parejas van a por todas en las villas. 'El Debate de las Tentaciones' nos ofrecía en exclusiva imágenes inéditas de la primera fiesta y no solo eso, sino que a través de la app, los espectadores pudieron votar qué reacción a esas imágenes querían ver .

La opción ganadora fue la de las chicas. Sandra aparecía en la imponente Villa Paraíso para sorpresa de las chicas, quienes no esperaban para nada la visita de la presentadora. "Me has pillado en pijama", decía Sandra. Al ver a Barneda, las chicas comenzaban a ponerse muy nerviosas.