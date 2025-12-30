Alejandra Rubio retoma un importante hábito como cierre de año y propósito de 2026

Equipo Outdoor 30 DIC 2025 - 08:00h.

La hija de Terelu Campos ha compartido su regreso oficial al gimnasio, donde se ha empleado a fondo realizando una intensa rutina de entrenamiento

Alejandra Rubio está decidida a terminar el año por todo lo alto y empezarlo mejor que nunca: retomando un importante hábito. La hija de Terelu Campos ha compartido su regreso oficial al gimnasio, donde se ha empleado a fondo realizando una intensa rutina de entrenamiento.

No es la primera vez que la joven demuestra su capacidad de constancia, ya en su momento, tras el nacimiento de su hijo con Carlo Costanzia, Alejandra dio una lección de disciplina al retomar el deporte tras el parón necesario por la maternidad.

Ahora, a través de sus redes sociales, la influencer ha dejado claro que el deporte es, ante todo, un compromiso con su salud física y mental. Es por ello que ha decidido retomar su actividad con más ganas que nunca. Tras una etapa en la que se mantuvo alejada de las máquinas, la joven ha vuelto a ponerse bajo las órdenes de su entrenador de confianza.

En las imágenes que ha compartido, podemos ver a una Alejandra muy concentrada y entregada en cada ejercicio. Para ser un regreso después de tiempo de desconexión, no ha sido precisamente una sesión ligera. La nieta de María Teresa Campos se ha enfrentado a un circuito completo que incluye sentadillas con peso para tonificar el tren inferior, ejercicios de core en banco y trabajo con poleas para fortalecer la espalda y los brazos.

Más allá del esfuerzo, lo que resulta innegable es el impecable estilo que desprende la colaboradora incluso entrenando. Con un conjunto deportivo que resalta su silueta, demuestra que la disciplina es su mejor aliada para obtener resultados reales. Además, en esta vuelta a la rutina no ha estado sola, en las imágenes se aprecia la supervisión constante de un profesional que analiza cada uno de sus pasos, asegurándose de que la ejecución de cada movimiento sea perfecta

Para Alejandra, retomar este hábito en las últimas semanas de diciembre no es casualidad, es una declaración de intenciones. Cerrar el año sintiéndose fuerte es la mejor manera de proyectar un 2026 lleno de energía y nuevos proyectos.