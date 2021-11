Las chicas se fugan de Villa Paraíso para ir a buscar a los chicos

Si la huida de Melyssa en busca de Tom nos pareció un momento muy fuerte de 'La Isla de las Tentaciones', el que han protagonizado las chicas nos ha dejado a todos con la boca abierta. En 'El Debate de las Tentaciones', en exclusiva, pudimos ver los catorce minutos de vídeo que dura el plan de fuga de las chicas de Villa Paraíso para conseguir entrar en Villa Playa y ver a sus novios.

Todo arranca cuando termina la fiesta de Villa Paraíso. Las chicas y sus solteros deciden terminar la jornada e irse a la cama. Pero Gal·la escucha a lo lejos música y se le enciende la luz: tiene que ser la villa de los chicos. "¿Tú estás escuchando la música, verdad?", le preguntaba a Sandra. Su compañera no lo tiene muy claro, per Gal·la no se anda por las ramas: "Yo quiero irme".

En el jardín, Zoe se percata también de toda la música de la villa de al lado y decide acercarse a escuchar. Gal·la abre los ojos porque cree haber escuchado "Dario". "¡Que no estoy loca!" exclamaba Zoe. Tal es la seguridad de Zoe y Gal·la, que el resto de chicas se unen a escuchar. Al momento, la novia de Josué no aguanta más y decide salir corriendo dirección a la villa en la que se supone que están los chicos.

Una vez se acercan al jardín de la otra villa, se dan cuenta de que no son ellos, así. Aún así, Zoe no está nada convencida y necesita tenerlo más claro. Rosario es la primera en abandonar el plan, reconoce que no le hace ninguna gracia estar pasándolo tan mal cuando ellos se los están pasando en grande, una actitud que más tarde haría explotar la casa.

Zoe y Rosario en pie de guerra

Rosario vuelve a la Villa muy cabreada. "Si no son, me la pela". Uno de lo solteros va en busca de las chicas intentando hacerles entrar en razón argumentando que la Villa de los chicos no puede estar tan cerca. Sin embargo, Gal·la y Sandra afirma que, si no es la casa de al lado, tiene que estar detrás de esa.