Cristian echa el ojo a Patricia y le cuenta a los chicos sus intenciones en 'La isla de las tentaciones': "No hay que pensar en nuestras novias"

Los chicos pasaron su primer día alejados de sus novias pero parecieron adaptarse bien con las solteras en Villa Montaña. De ellos, el que más receptivo está es Cristian, que le aconsejaba a sus compañeros que hicieran lo mismo que él: "Mi objetivo es disfrutar. No hay que pensar tanto en las chicas porque si no, no vamos a disfrutar", argumentaba.