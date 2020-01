Fani: "Me he dejado llevar con Rubén, pero quiero seguir con Christofer, si me deja me muero"

Fani ha visto en su segunda hoguera como cada vez Christofer está más integrado en el grupo. "Si a mí me ha ocurrido, lo que me ha ocurrido, puede que le pase lo mismo a él. Yo me he dejado llevar con Rubén pero quiero seguir con Christofer, yo me muero si él me deja. Me siento mal, estoy un poco desubicada, creo que se me ha ido un poco de las manos. Le quiero y no le quiero perder", ha confesado a Mónica Naranjo.