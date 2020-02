Fani se pronuncia sobre el rechazo de Rubén en la hoguera final: "Así ando yo de preocupada"

Desde que llegó a 'La isla de las tentaciones' Fani tuvo un flechazo con Rubén . Rompió su relación de siete años con Christofer y apostó por su romance con el soltero. "No me imagino irme de aquí sola, quiero irme con Rubén", aseguró poco antes de su hoguera final.

Sin embargo, el valenciano decidió marcharse solo de República Dominicana. "Hemos estado súper bien en la casa, todo lo que he hecho lo he hecho porque lo sentía, se vive muy intensamente, hay veces que te dejas llevar, otras que piensas un poco más… El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", explicó.