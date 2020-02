Geniris compone 'Mi camino', una preciosa canción sobre la historia de Jose y Adelina

Jose y Adelina se han convertido en una de las parejas más queridas de 'La isla de las tentaciones' . Durante el reality no han parado de decir lo mucho que se echaban de menos y protagonizaron una hoguera final de lo más emotiva.

Jose quiso poner un broche de oro a su experiencia en el programa y lo hizo de la mejor manera posible: pidiendo matrimonio a su novia. "Yo he despertado cada mañana dándome cuenta que no quiero despertar más día sin ti. Dándome cuenta de que cuando me siento perdido tú eres mi punto de realidad. Dándome cuenta de que voy a amarte cómo el hombre que solo contigo es mejor", le dijo poniéndose de rodillas y entregándole un anillo.