Christofer se ha enfrentado a su segunda hoguera en 'La isla de las tentaciones', la primera desde que Fani cayó en la tentación con Rubén. "Estoy viendo actitudes que no he visto en siete años, lamentablemente no pinta bien, Fani está rebasando los límites, no quiero ver más", ha dicho quitándose los auriculares y devolviéndole la tablet a Mónica Naranjo.