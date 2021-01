Hugo se viene abajo tras llevar días separado de Lara, su novia

Manuel y Raúl, compañeros de Hugo, se emocionan al verle llorar

Hugo y Lara esperan salir de 'La isla de las tentaciones 3' juntos y tener un hijo

Están siendo días llenos de emociones en Villa Playa. Los chicos de 'La isla de las tentaciones 3' estaban muy contenidos con las solteras pensando que sus novias verán todo lo que están haciendo en las próximas hogueras. Pero al ver que ellas se lo están pasando en grande con los solteros, parece que Diego, Hugo, Raúl, Manuel y Jesús comienzan a soltarse.

Pero cuando más a gusto estaban, ¡la 'Luz de la tentación' saltó! Y no lo hizo solo una vez, sino hasta en tres ocasiones.

Los chicos de nuevo fueron un manojo de nervios. La 'Luz de la tentación' indica que alguna de sus novias ha cruzado el límite, pero ellos no saben de quién se trata. Los participantes intentaron no darle mucha importancia, pero una visita de Sandra Barneda a la villa hizo que las emociones brotasen.

La presentadora les anunció que iban a enfrentarse a su primera hoguera y les preguntó cómo andaban de ánimos. Lo que no esperaba era que más de uno se emocionase y que consiguiesen que ella también lo hiciera.

La confesión de Hugo sobre Lara que emocionó a Sandra Barneda

Cuando Hugo tomó la palabra, le dijo a Sandra que se había dado cuenta de lo muy enamorado que estaba de Lara, su novia. "Me he dado cuenta que estoy más enamorado de lo que pensaba. Siempre dice que está más enamorada que yo pero creo que las últimas veces, al fallarle tanto, creo que perdió el interés en mí. Eso me raya bastante. Es que la quiero con locura. No me imaginaba que la llegaría a querer tanto. Necesito abrazarla", decía antes de derrumbarse por completo.

Sandra no pudo contener las lágrimas al ver las de Hugo. "Es muy fuerte esto. No me lo imaginaba así", explicaba él con la voz rota. La presentadora le preguntó entonces qué le diría a Lara si estuviera ahora con ella, y el gallego nos sorprendía con una gran declaración:

"Le diría que quiero casarme con ella. Ella me dijo muchas veces que quiere tener hijos y siempre le digo que me veo muy joven. Y ahora si pudiera le haría un hijo aquí. Es que la quiero. A veces tienes que ponerte en momentos jodidos para saber qué es lo que realmente quieres. Yo aquí me estoy dando cuenta, espero que ella también", sentenciaba.

Manuel y Raúl también se emocionan al pensar en sus novias

Al ver a Hugo así, el siguiente en romper a llorar fue Raúl, que decía sentir lo mismo que su compañero: "Esto es más duro de lo que esperaba y tengo pánico a que por entrar aquí pierda lo que tengo con Claudia", explicaba totalmente roto.

Pero la cosa no terminaba ahí. Manuel también de derrumbaba. "Sufro lo mío y lo de ellos", decía.

