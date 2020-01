Fani se enfrentará a una nueva hoguera donde podrá ver lo que está haciendo Christofer en la casa. Y si bien ella está más que cerca de Rubén, lo que ha visto de su todavía novio no le ha gustado nada: "Yo me muero si Christofer me deja", decía. Asimismo, cree que él se lo está pasando "igual de bien" que ella.