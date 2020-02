Álex ha tenido una conversación muy íntima con Jenny en la isla donde ha podido abrirse más, y compartir con ella cosas de su relación de pareja con Fiama. Le ha confesado que antes de venir al reality él era una persona muy celosa, muy inseguro, “y en algunos momentos era una relación tóxica”, ha asegurado, “y no me queda más remedio que hacer autocrítica”, ha añadido. Jenny ha visto que Álex ha cambiado por completo, “poco a poco voy viendo a un Álex más humano, no tan forzado, no tan tenso”.