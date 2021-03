Jesús se acerca a Lara y Stefany sufre un ataque de celos: "Le gusta"

Tras ver la química entre el andaluz y la gallega, Stefany se desahogado con Carla. " Tía que le gusta Lara . Dijo que le gustaba porque era rara y le gustaban raras", ha dicho preocupada. "Ni punto de comparación, no digas tonterías. Bastante tiene con que le cuesta estar contigo al 100% porque está pensando en mil cosas como para pensar en ella, olvídate, que no tía", ha intentado tranquilizarle su amiga.

Sin embargo, Stefany estaba en lo cierto y a escasos metros, Jesús tonteaba con Lara. "Eres una tía top. Es la tía que más me ha impresionado. De menos a más, físicamente me has impresionado la que más, tienes piernas altas y culo", le decía. "Lara me atrae físicamente y por su forma de ser, ha surgido la charla, es una chica muy interesante", comentaba después el participante.