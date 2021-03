Lucía defiende su romance con Lobo: "Tengo sentimientos"

"¿Os habéis liado?", preguntaba Nagore Robles. "Nos hemos dado un par de besos" , afirmó Lucía. "¿Pero habéis pasado a mayores?", se cuestionaba Terelu Campos. "Yo no tengo que contar esas cosas aquí", contestaba ella sin confirmar ni desmentir.

"Amistad, lealtad y valentía... palabras que a día de hoy no todos podemos sacar a relucir"

Pocas horas después de que saltase el bombazo de esta edición, Manu ha lanzado un nuevo 'zasca' en sus redes sociales a la que fuese su novia: "Amistad, lealtad y valentía... palabras que a día de hoy no todos podemos sacar a relucir. La nueva Caperucita" , escribe junto a un dibujo del conocido cuento.

Aunque de momento Lucía no se ha pronunciado y no le ha contestado, estamos seguros de que este culebrón no ha hecho más que empezar.