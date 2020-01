El momento más caliente entre Fani y Rubén: "Me pones que flipas "

Fani y Rubén no han dudado en dar rienda suelta a su pasión en la habitación de las chicas . "Hemos vuelto a tener nuestro momento de pasión. Yo le noto que de aquí a nada explota el pobre. Y encima yo que también me dejo llevar… Empezamos a besarnos, a abrazarnos, a jugar y tuvimos que parar porque se nos iba de las manos. Ahora mismo no. Cuando tenga que venir el momento que venga ", ha confesado la novia de Christofer.

Christofer reacciona a las imágenes de Fani y Rubén: "Me da lástima"

Christofer ha visto más imágenes entre Fani y Rubén. "No me afecta su dolor, no lo veo sincero. Creo que no estaba tan enamorada como ella se pensaba o me decía. Se va a dar un golpe muy duro. Si ahora vendría a decirme que soy el hombre de su vida no me lo creería. Me da lástima. Estoy tan decepcionado", ha confesado.