Futbolista, 25 años y madrileña: Así es Natalia Villena, la chica con la que Álex ha olvidado a Fiama

Fiama y Álex se fueron juntos de 'La isla de las tentaciones', pero su relación no tardó en romperse en pedazos. La expareja no solo canceló la boda que tenían planteada desde antes de entrar en el programa, sino que dejaron claro en su reencuentro que no se soportan. Ninguno de los dos se ponían de acuerdo y dieron una versión muy diferente de lo que había sucedido.