Dos misteriosas ‘tentaciones’ y el ‘Collar del Veto’, novedades de ‘La Isla de las Tentaciones 2’

Adaptación española del formato ‘Temptation Island’, fenómeno internacional que acumula actualmente 75 ediciones en 19 territorios de Europa, América y Oceanía , el programa, que contará con un preestreno exclusivo en Mitele PLUS este martes 22 de septiembre (21:00h.) , llegará bajo la exitosa estrategia de la televisión transversal de Mediaset España con las diferentes entregas del programa y un debate en directo distribuidos entre sus dos canales principales, Telecinco y Cuatro .

El 'Collar del veto', novedad en la mecánica

Cinco parejas dispuestas a poner a prueba su relación

Melyssa (28 años. Diseñadora. Barcelona) y Tom (27 años. Empresario. Marrakech) – Ocho meses de relación. Tom conquistó a Melyssa en el dating show de Cuatro ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Se trasladaron a vivir a Marrakech, donde él trabaja en gestión hotelera y ella trata de cumplir su sueño de ser diseñadora de moda. Melyssa reconoce ser muy celosa y no acepta de buen grado que otras chicas se acerquen a su novio. Él, en cambio, confiesa ser muy cariñoso y abierto con las chicas.

Melodie (28 años. Camarera. Alicante) y Cristian (31 años. Camarero. Alicante) – Nueve años de relación . El inicio de su noviazgo no fue sencillo: cuando se conocieron, ella era la novia del mejor amigo de Cristian y él era la pareja de la mejor amiga de Melodie. Sin embargo, el amor surgió entre ambos y decidieron iniciar un camino juntos. Procedentes de Elche, Cristian desea demostrarle a ella que es el hombre de su vida, pero Melodie alberga dudas sobre su fidelidad.

Inma (28 años. Influencer. Sevilla) y Ángel (23 años. Opositor a la Guardia Civil. Sevilla) – Un año juntos. Esta pareja de Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla) desea demostrar a su entorno que su unión es mucho más fuerte y sólida de lo que pueda parecer. Ella es una exitosa influencer con cerca de 230.000 seguidores de Instagram. A él le molesta que en el barrio se comente el interés que despierta Inma en algunos personajes famosos a través de las redes sociales. Ella es muy tradicional y no puede evitar sufrir algunos ataques de celos, que a juicio de Ángel son incontrolados.

Mayka (28 años. Camarera. Murcia) y Pablo (26 años. DJ. Murcia) – Tres años de relación. Cuando Mayka y Pablo se conocieron, él no deseaba iniciar una relación seria, por lo que se mantuvo abierto a tener citas con otras chicas. Cuando Mayka lo supo decidió perdonarle, pero confiesa que no acaba de superar los celos para lograr construir una relación basada en la plena confianza. Ninguno de los dos perdonaría una infidelidad.

Dos misteriosas ‘tentaciones’ entre los 20 solteros

Sandra Barneda y Carlos Sobera, al frente de los diferentes espacios de Telecinco y Cuatro

Tras hacerse cargo de ‘El debate de las tentaciones’ en la exitosa primera temporada del formato en España, Sandra Barneda ofrecerá un nuevo registro tras vivir in situ la experiencia a la que se han sometido los protagonistas de esta segunda edición. Allí, la presentadora ha interactuado con las parejas y los solteros en su convivencia en las villas, ha sido testigo de sus reacciones y ha dirigido las ceremonias de la hoguera en las que los participantes se han enfrentado a las imágenes de sus parejas en compañía de sus ‘tentaciones’.

Preestreno del programa, en exclusiva en Mitele PLUS

Los suscriptores de Mitele PLUS, la plataforma de contenidos premium de Mediaset España, podrán seguir este martes 22 de septiembre a las 21:00 horas en exclusiva el preestreno de los primeros 30 minutos del estreno de ‘La Isla de las Tentaciones’, que estarán disponibles para su visionado hasta el lanzamiento del espacio en televisión. Además, el programa, cuyos debates arrancarán antes también en exclusiva en Mitele PLUS a partir de su segunda entrega, contará con una minuciosa cobertura digital en su web oficial, con la opción de ver los diferentes programas en directo y a la carta, los mejores momentos de cada entrega en vídeo, perfiles de las parejas y de los solteros y contenido inédito.