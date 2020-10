Óscar y Mayka han roto: "No me ha dado el sitio que me merecía"

Mayka y Óscar nos dan la última hora de su relación: no ha triunfado su amor de la isla

Óscar ha llegado "muy elegante" en palabras de Sandra Barneda a su reencuentro con Mayka en 'La isla de las tentaciones 3 meses después. "¿Qué tal estás?", le ha dicho Sandra. "Bien, solo bien".

La razón, la habíamos conocido minutos antes de la boca de Mayka: "Con Óscar no tengo ningún trato. Cuando salí de la casa estaba muy confundida, me sentí fatal, aún así intenté seguir la relación y llamarle. Sin embargo en Málaga se enfrió la cosa, le dije que nos distanciáramos porque no estaba segura de la relación"

"Con Óscar sentí todo maravilloso en La isla pero en Málaga me hablaba como si fuera una amiga. Me agobié porque quería arreglar las cosas con Pablo, dejé a Óscar y seguí mi vida sin ninguno de los dos""

¿Estarán juntos Mayka y Óscar en un futuro?

El reencuentro de Mayka y Óscar le ha hecho sentir algo diferente a Mayka: "Cuando me he encontrado con Óscar me he sentido rara, he pasado tanto con él... pero a la vez lo veía como un desconocido".

Lo mismo ocurre con Óscar, sin embargo no parece ver un futuro feliz junto a la mujer con la que compartió grandes momentos en Villa Playa: "Verla me remueve los sentimientos, pero fuera de la isla no fue lo mismo. No asimiló bien lo que había sucedido con Pablo y eso no le ha dejado seguir conmigo."

Mayka tiene respuesta a su actitud en Málaga: "Yo esperaba que me trataras de otra manera". Óscar contestó: "En la Villa no te comportabas igual que fuera, así que creía que fuera me tenías que haber dado la importancia que merecía y no me la diste".

¿Tendrán un futuro tras la aventura en 'La isla de las tentaciones'? Óscar no cierra la puerta siempre y cuando Mayka "pase página con Pablo". Mayka lo tiene más claro: "No me veo contigo para una relación, solo me gustaba como actuabas en la isla. Si en un futuro veo que él tiene interés, que me trata mejor, no te digo que no"

Pablo regala un nuevo "Rosito" a Mayka

El reencuentro de Pablo y Mayka nos ha regalado un tierno momento. Tras quemar su peluche, Pablo le ha sorprendido con nuevo oso rosa que también se llamará Rosito.