Rubén y Fani vuelven a verse las caras en 'El debate de las tentaciones': "Sigues enamorada de mí, pasa página"

Fani y Rubén llevaban sin verse desde 'El debate final' de la segunda edición

Fani asegura que Rubén es un falso por volver a 'La isla de las tentaciones'

"Por tu culpa tuve a un país diciéndome de todo menos bonita", le ha recriminado Fani al soltero

Fani y Rubén llevan sin verse desde ‘El debate final’ de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones 3’. La tensión ha invadido el plató desde que la novia de Christofer y el tentador se han vuelto a ver. "¿Cómo ha sido el reencuentro?", ha preguntando Sandra Barneda. "Bien, normal, sin más" ha respondida seria ella.

"¿Qué tal tu experiencia? ¿Estás contento? ¿Has dejado huella? En esta edición no había una Fani tan tonta que cayera en tus redes como yo", ha comenzado a decirle la ex participante del reality a Rubén. "Todos los días has estado hablando de mí. Sé que no me has olvidado, pero ya es hora de pasar página. Ya lo dijo el poli, que te acostabas con uno pensando en otro", ha respondido él.

"No me has gustado porque has sido un falso. En la hoguera me dijiste que no podías haber estado con una chica infiel y ahora vuelves otra vez cuando sabes que tienen novio. ¿A qué vas? ¿A reírte de ellas como de mí? A mí me conquistaste, me gústate, me pillé mucho por ti, y por tu culpa y por caer en tus redes tuve a un país entero diciéndome de todo menos bonita", ha estallado Fani.