Sandra Barneda nos avisa: se quedó sorprendida con “la montaña rusa emocional” que es ‘La isla de las tentaciones 2’

Ya conocemos a las cinco parejas y a los solteros que protagonizarán el programa. También hemos visto algunos avances de lo más impactantes, pero lo mejor está por llegar. Hace unos días, en la presentación del programa ante los medios de comunicación, Barneda desveló algo que todas las parejas le dijeron al poco de comenzar a grabar el programa: "Si lo sé no vengo". A pesar de haber ya visto la primera temporada y de saber de qué iba el reto, todos se quedaron sorprendidos de la dureza de lo que estaban viviendo. Según la presentadora, es imposible que nadie haga un papel porque cualquier personaje se desmontaría al ver algo que no vemos nunca: cómo se comporta nuestra pareja cuando no estamos delante. Además, al no poder comunicarse, cualquier gesto o frase se puede malinterpretar.