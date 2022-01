Sandra Barneda defiende el comportamiento de Alejandro: "En esta última hoguera hizo un gran ejercicio para poder aguantar"

Alejandro lo está pasando muy mal en 'La Isla de las Tentaciones'. No le gustaba nada el tonteo de su novia con Zoe y tampoco su acercamiento con Stiven, el soltero con el que más química estaba teniendo en Villa Paraíso.

En 'El debate de las tentaciones' de este lunes, pudimos ver en exclusiva el cara a cara de Alejandro y el tentador en la hoguera de solteros. Alejandro pudo hacerle tres preguntas a Stiven y le pidió que fuera sincero. El soltero respondió que no había tenido relaciones sexuales con Tania, que creía que ella seguía amando a su novio y que no quería parecerse en nada a Alejandro.

Después de que muchos criticasen la inseguridad de Alejandro y sus pérdidas de control durante el programa, Sandra Barneda ha querido defender al joven: "Hay gente que tiene la mecha muy corta y otra que la tiene mucho más larga y es capaz de contenerse y mantener la frialdad fácilmente. Alejandro es de mecha corta e incluso entra en un estado de enajenación que no será capaz ni de recordar lo que ha dicho, pero cuando se vea, yo estoy segura de que cuando se vea se dará cuenta".

Además, ha alabado su comportamiento en la última hoguera: "En esta última hoguera, y no es por defenderle, yo estaba allí y estaba viendo el ejercicio que estaba haciendo de aguantar con su inseguridad, porque no tiene claro si le van a decir la verdad o no. Ojalá a mucha gente le pusieran una cámara en momentos en los que salta su mecha y se dieran cuenta de que se ha pasado", ha sentenciado la presentadora..