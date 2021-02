Sandra Barneda vuelve a sorprender en 'LIDLT3': los looks de la presentadora en el quinto programa

Más tarde, Diego tuvo la oportunidad de ver diez minutos de imágenes en directo de Lola. "Pienso en cuando empezamos nuestra historia. En verdad éramos ideales. Es que es mi ratonín. Me he dado cuenta de cosas que me faltaban en la relación y luego pienso es que tenía todo por otro lado. Es muy frío pero cuando me da un beso me lo da de verdad. Me he encaprichado pero es que ahora... Tengo miedo de que piense que me he olvidado de él", escuchó el extronista decir a su novia.