Sandra no verá las imágenes de la hoguera, lo verán sus compañeras: este miércoles a las 22.00 horas en 'La isla de las tentacioness'

En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones', habrá tensión máxima entre las chicas. Vivirán de nuevo una nueva hoguera juntos, pero Sandra no verá ninguna de las imágenes de la villa de los chicos . Sin embargo, serán sus compañeras las que no visionarán y después se lo contarán a la novia de Darío.

"¡Cómo eres tan ordinario por favor!", "me encanta escuchar esto", "me estoy desilusionando", "no sé qué decir la verdad"... estos serán algunos de los comentarios que dirán Zoe, Rosario, Tania y Gal·la, mientras que Sandra no verá nada. "Esto es muy duro", le dice la novia de Darío a Sandra Barneda.